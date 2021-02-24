نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس

المصدر: البيان الإلكتروني

نقل الفنان المصري الكبير يوسف شعبان إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى العجوزة، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكشف مصدر مقرب أنه تم وضع يوسف شعبان على أجهزة التنفس الصناعي، حيث لم يتمكن من التنفس بصورة طبيعية ولكنه لم يفقد الوعي أو يدخل في غيبوبة.

وقالت زوجة النجم المصري في تصريح مقتضب إن حالته الصحية غير مستقرة، وانه يرقد الآن في غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى"، مؤكدة أنها أصيبت أيضا بكورونا.

وكانت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قد أكدت في تصريحات صحفية صباح اليوم أن حالة يوسف شعبان تطلبت نقله إلى المستشفى وبقائه تحت الملاحظة الطبية، مشيرة إلى أن مجلس النقابة يتابع حالة الفنان الكبير "لحظة بلحظة".