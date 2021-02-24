أزمة صحية تُخضع الفنانة شيري عادل لجراحة دقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّضت الفنانة المصرية شيري عادل لأزمة صحية مفاجئة، قرر الأطباء على أثرها إخضاعها لجراحة دقيقة.

وأوضحت صحيفة "الدستور" أن شيري سوف تُجري الجراحة في أحد المستشفيات الخاصة بعد مرورها بتلك الوعكة التي أصابتها خلال الأيام الماضية.

يُذكر أن شيري عادل قامت ببطولة الحكاية الرابعة من مسلسل «إلا أنا» بعنوان «أمر شخصي»، من إخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم، ويؤدي بطولتها، إلى جانب شيري، ميدو عادل، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ونور إيهاب، ومعتز هشام، وجمال عبد الناصر، والعمل من إنتاج تامر مرتضى.