السجن المشدد 7 سنوات للفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة في مصر، الفنانة عبير بيبرس، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامها بجريمة قتل زوجها في منطقة البساتين، العام الماضي.

وتعود بداية الواقعة أنه ورود بلاغ من والد المجني عليه لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، مفادة وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبه نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.

وانتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

وقالت عبير بيبرس إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.