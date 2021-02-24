حقيقة انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف محمود رمضان، شقيق الفنان المصري محمد رمضان، حقيقة انفصال أخيه عن زوجته نسرين أبو النجا، نافياً ما أثير أخيراً حول تلك الشائعة.

وقال محمود، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع"، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه المواقع التي نشرت هذا الخبر البعيد كل البعد عن الحقيقة.

وأوضح أن النجم محمد رمضان حالياً يصوِّر الكليب الذي روَّج له منذ أيام، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يطرحه خلال الفترة المقبلة.

كان رمضان قد ظهر خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يغني مقطعاً من أغنيته الجديدة، معلِّقاً: "قريباً إن شاء الله".