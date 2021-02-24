"آل هارون" يعيد شيما الحاج ومنى فاروق للسينما مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

تعود الفنانتان شيما الحاج ومنى فاروق إلى شاشة السينما بفيلم جديد يحمل اسم "آل هارون".

وكانت الفنانة شيما الحاج، قد قامت مؤخراً بتغيير اسمها إلى شيماء يونس، وشاركت في مسلسل "سكن البنات"، كسيدة أعمال وصاحبة مصنع، وفقا لموقع صدى البلد.

وتحدثت تقارير إعلامية، عن موافقة الفنانة شيماء يونس، على الدور الذي قد تلعبه في فيلم آل هارون، الذي تنتجه شركة مومنت برودكشن، ويخرجه معتز حسام، في وقت ربطت فيه تقارير بين انضمامها إلى الفيلم، وإعلان صديقتها السابقة منى فاروق، العودة إلى الفن، عبر الفيلم نفسه.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر رياحنة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، وهاجر الشارنوبي وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.