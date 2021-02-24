بطلة "تيتانيك" تتعرض للتنمر بسبب وزنها

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّضت الفنانة البريطانية كيت وينسلت، بطلة فيلم "تيتانيك" الشهير، للتنمر بسبب وزنها.

وقالت كيت، بحسب ما ذكر موقع "إعلام دوت كوم" نقلاً عن صحيفة "الغارديان"، إنها كثيراً ما تعرضت للانتقادات بخصوص وزنها منذ بداية ظهورها في سن العشرين.

وأضافت أنها منذ بداية شهرتها في عالم الفن بعد فيلم "تيتانيك"، وبالرغم من كونها في العشرينيات من عمرها، تعرضت للانتقادات الدائمة عن وزنها من قبل الصحافة، حتى إن بعض الصحف والمجلات كانت تنشر مقالات عن النظام الغذائي الذي يجب أن تتبعه.

وأوضحت أن هذه الانتقادات كانت صادمة وقاسية جداً، إلى جانب كونها مثيرة للضحك بالنسبة إليها، إلا أنها ساعدتها على الشعور بمدى اختلاف الأمر الآن.

يُذكر أن آخر أعمال كيت وينسيلت فيلم "Ammonite" من إخراج وتأليف فرانسيس لي، ومن بطولتها مع فيونا شاو، وساويرس رونان.