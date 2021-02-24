مطالبة فنانة مصرية بـ 5 ملايين جنيه في قضية قتل زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب محامي والد زوج الفنانة عبير بيرس المتهمة بقتل زوجها بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه.



واستمعت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، للمدعى بالحق المدني في اتهام الممثلة بقتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة، وفقاً لموقع صدى البلد.

وادعى مجدي زنزن المحامي المدعى بالحق المدني بمبلغ 5 ملايين جنيه، كما طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لإدانتها بجريمة القتل، من جانبها أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة لها أمام المحكمة، وأكدت أنها لم تقتل زوجها، وأنه توفى نتيجة اصطدامه بالزجاج.



كما طالب بتعديل القيد والوصف باقتران جناية القتل بجناية السرقة.

وتعود بداية الواقعة أنه ورود بلاغ من والد المجني عليه لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، مفادة وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبه نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.

وانتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

وقالت عبير بيبرس إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.