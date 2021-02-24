النيران تشتعل في منزل الإعلامية بسمة وهبة

المصدر: البيان الإلكتروني

اشتعلت النيران في منزل الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسبب المدفأة الكهربائية.

وقالت بسمة، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام": "أنا مابتعظش أبداً، الدفاية ولعت، والنار كانت هتولع في البيت كله، لولا ستر ربنا".

وأضافت متسائلةً: "امتى الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقى؟!".

وأرفقت بتعليقها مقطعاً مرئياً يُظهر آثار الحريق الذي نشب في المنزل، إذ بدا احتراق شديد في السجادة.

وتفاعل عدد كبير من محبي الإعلامية الشهيرة معها، وانهالت تعليقاتهم للاطمئنان عليها.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إنك بخير".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بسمة وهبة لمثل هذا الحادث، ففي يناير 2020، نشرت مقطعاً آخر يُظهر احتراق فيشة المدفأة الخاصة بها، ما كاد أن يتسبب في اشتعال النيران بمنزلها.