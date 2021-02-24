الكشف عن سبب تدهور حالة الفنان يوسف شعبان المصاب بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية عن السبب المباشر الذي أدى إلى تدهور صحة الفنان يوسف شعبان، قائلة إن مشكلة في ضغط الدم أدت إلى تدهور صحته ونقله إلى المستشفى.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، طمأنت عنبر الجمهور على حالة الفنان يوسف شعبان الصحية، مشيرة إلى أن نقله إلى المستشفى ووضعه على جهاز أكسجين، أسهم في تحسن حالته.

وأوضحت أن حالته الصحية مستقرة في الوقت حالي، مشيرة إلى أن شعبان أصيب بكورونا منذ 3 أيام، إضافة إلى أنه يعاني من مشكلة في ضغط الدم كانت السبب وراء انخفاضه الأيام الماضية، مضيفة أنه عانى ألما شديدا أول أيام الإصابة ما اضطر زوجته إلى نقله للمستشفى.