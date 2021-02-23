عمرو دياب يصور إعلانه الجديد في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت عالم وارنر براذرز أبوظبي الفنان عمرو دياب، حيث تم تصوير عدد من المشاهد الرئيسية لإعلانه التجاري الجديد. وقام عمرو دياب، الذي أطلق الإعلان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتصوير في منطقتي «وارنر براذرز بلازا» و«متروبوليس» في عالم وارنر براذرز أبوظبي، إلى جانب عدد من المعالم الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم فيراري أبوظبي التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة.