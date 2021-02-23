المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الفنانة هيفاء حسين، عبر حسابها على "انستغرام" عن رحيل فاطمة حسين الطالب، والدة الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، حيث نشرت تعليقاً قالت فيه "لا حول ولا قوة الا بالله .. أمي الثانية أم زوجي في ذمة الله".

وكان هذا الخبر قد لقي تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي الفنانة هيفاء حسين، والذين بادروا الى تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنان حبيب غلوم، ومن بينهم الإعلامي مصطفى الأغا، والذي كتب: "عظم الله أجركم وغفر لفقيدتكم"، وأيضاً الفنان محمد الصيرفي، والفنانة أمل محمد والتي كتبت: "لا اله الا الله وعظم الله أجركم، والله يرحمها برحمته يا رب"، كما تفاعل معها أيضاً الفنانة فاطمة الحوسني، والفنان أحمد مبارك، وغيرهم الكثير.

رحيل والدة الفنان الدكتور جاء بعد معاناة مع المرض، والذي سبق وأن أشار إليه الفنان حبيب غلوم، في عدد من التغريدات التي أطلقها على حسابه في تويتر، حيث كتب أخيراً: "اللهم قد مسَّ جسد أمي الضْر، تناشدك بقلبها الصغير أن ترحمها منه، وتخلصها من عذاباته، فهي بين يديك وتحت رحمتك، نتوسل إليك أن ترحمها وتريح جسدها وقلبها وتحفظها لنا يا أكرم الأكرمين"، كما سبق له أن كشف عبر تويتر، عن خضوع والدته لعملية جراحية في سبتمبر الماضي، حيث كتب آنذاك: "دعواتكم لأمي الغالية في غرفة العمليات".