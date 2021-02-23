الفنانة المصرية نجلاء بدر تثير القلق بعد إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الفنانة المصرية نجلاء بدر قلق جمهورها عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بكورونا بسبب معاناتها من ضيق في التنفس وعدم القدرة على بذل مجهود.

وأكدت بدر في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن «الحمد لله، المرض ده غريب بجد، ضارب في كذا حاجة، ماتفهمش تحس إن في حد داخل يبهدلك وخلاص»، مضيفة «الحمد لله، ربنا يلطف بينا، مرض مش حلو خالص، ربنا يحفظنا جميعاً».

وكتبت نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج، والحمد لله على كل شيء، شكرًا بجد على اهتمامكم، والحب والدعاء».

وتخضع الفنانة نجلاء بدر، حاليًا للعزل المنزلي، والخضوع للبروتوكول العلاجي، بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب»، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمخرج محمد سامي.