نقل الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد إلى المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّض الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق في مصر، لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى مستشفى وادي النيل.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن "الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، لدخوله مستشفى وادي النيل وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة".

وذكرت بوابة "أخبار اليوم" أن الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير استقرت، مشيرةً إلى أنه من المتوقع خروجه من المستشفى عقب إجراء بعض الفحوص.