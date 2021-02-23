القضاء المصري يُلزم أحمد عز بدفع نفقة 60 ألف جنيه لابنيه التوأم

المصدر: البيان الإلكتروني

ألزم القضاء المصري الفنان أحمد عز بدفع نفقة 60 ألف جنيه لابنيه التوأم من الفنانة زينة.

وبحسب موقع صحيفة "الدستور"، فإن محكمة أول درجة كانت قد ألزمت عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لكل صغير من ولديه.

وتقدَّم محامي الفنانة زينة، معتز الدكر، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب لإلزام أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته: عز الدين، وزين الدين، بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن عز استأنف على الحكم وطلب تخفيضها.