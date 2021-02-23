حسين الجسمي للكويت.. يا نور الأرض

المصدر: دبي ـ غسان خروب

للفنان الإماراتي حسين الجسمي، حظوة في قلوب العرب، الكل من المحيط إلى الخليج يعرفه ويعشق صوته، ويطرب على ايقاعاته الموسيقية، فهو أحد أولئك الذين نجحوا في "تخير" الألحان والكلمات التي ما أن تطل على الملأ، حتى تحلق في الفضاء الالكتروني، بمشاهدات عالية، تعودت أغنياته أن تحصدها على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية الأخرى المتخصصة في الأغاني.

وها هو "الجبل" يعود إلى الواجهة مجدداً بعد أغنيته الأخيرة "ملف الانظار" التي عانق فيها أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، ليطل علينا بأغنيته "يا نور الأرض"، التي أهداها إلى دولة الكويت الشقيقة، والتي وصفها بـ "نور الأرض" بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، حيث يشاطر أبناء هذا البلد فرحته بأعياده الوطنية.

أغنية الجسمي الجديدة، جاءت من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، الذي استطاع أن يصوغها بأحاسيسه ومشاعره الجياشة، محملاً الأغنية بمعان تفيض بحب الوطن والكويت، أما الألحان فتولى صياغتها وضبطها الملحن ناصر الديكان، الذي يعود إلى الواجهة مجدداً بعد غيابه عن الساحة لفترة من الزمن، ونجح في وضع ألحان مميزة لهذه الأغنية التي يعبر فيها الجسمي عن حبه لأرض الكويت وشعبها.

"نور الأرض" لقيت تصفيقاً حاراً من قبل متابعي ومحبي الجسمي، والذين عبروا عن اعجابهم بخطوة "الجبل" هذه، ومن بينهم الدكتور فهد الشليمي، والذي آثر أن يوجه عبر "تويتر" رسالة "محبة" إلى الجسمي، قال فيها: "الأخ حسين الجسمي الفنان الاماراتي الخليجي العربي، شكرا لمشاعرك الطيبة، شكرا لأعمالك المتميزة، شكرا لبلدكم الطيب المتفائل والمبادر، شكرا لصوتك الوطني الخليجي، شكرا لأدائك الراقي، شكرا لمشاركتك في مناسبة ذكري أعياد الكويت الوطنية ويوم التحرير". أما الإعلامي أيوب يوسف، فغرد بالقول: "إن كان هناك عنوان يختزل أخلاق فنان عظيم .. صاحب خلق كريم.. فهو العظيم حسين الجسمي"، مضيفاً: "ينأى بالرد على صغار العقول من رث وبالٍ وخليع ومعدومي الأدب والأخلاق .. دمت رمزًا للفن والأصالة والأدب يا جبل"، بينما كتب الشاعر جابر سيف القبيسي: "الفنان الإماراتي حسين الجسمي يخجلك بتعامله وحسن خلقه ويعلم الله إنا نحبه ونفتخر فيه ومشرف داره في كل محفل محلي وعالمي".

هذه ليست المرة الأولى التي يشاطر فيها الجسمي أفراح الكويت، فقد سبق له أن أصدر في 2018 أغنية "أحب الكويت" وهي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن ألحان فهد الناصر، كما أصدر أيضاً أغنية "سراي الأمة" التي كتب كلماتها الشاعر عبد الله العماني ولحنها فهد الناصر، ومن قبلها أصدر أغنية "الكويتي ما ينسى" التي كتبها ولحنها بشار الشطي.