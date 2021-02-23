راغب علامة يستهل الموسم الـ 3 من «Karaoke Carpool بالعربي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي عن إطلاق الموسم الثالث من برنامج (Karaoke Carpool بالعربي)، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الموسمان السابقان من خلال أرقام المتابعات والنتائج على شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الرقمية على مختلف المنصات الرقمية والذكية، تأكيداً على الرؤية الواضحة لتوجه تلفزيون دبي وتقديره لمشاهديه العرب في كافة أنحاء العالم.

ومع حضور هذا البرنامج مرة أخرى على شاشة تلفزيون دبي، تنتقل برامج المنوعات الفنية إلى مستوى مختلف من الترفيه على أساس جديد ومبتكر من حيث الشكل والمحتوى، وذلك بعد أن حقق البرنامج الناجح في نسخته الأجنبية أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم، حيث استقطب بفكرته الفريدة أكبر وأشهر وأقوى النجوم العالميين، أمثال مادونا، واللايدي غاغا، وجنيفر لوبيز، وآديل، وجاستن بيبر، وآخرين.

جولات

ففي بداية كل حلقة جديدة ينطلق المذيع اللبناني وسام بريدي، قائد السيارة، لاصطحاب أحد ألمع نجوم الفن في الوطن العربي، إلى موقع التصوير الجديد من نوعه، حيث ستشمل هذه الجولة الميدانية اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك ومفاجآت خارجة عن المألوف، لتسجل الكاميرات المرصودة داخل سيارة فخمة، من شوارع دبي، الحدث الجديد من نوعه في عالم البرامج التلفزيونية، بأسلوب لم يشهد له مثيل من قبل في تاريخ الإعلام المرئي العربي.

من جهة أخرى يفتتح النجم اللبناني، السوبر ستار راغب علامة، أولى حلقات الموسم الثالث، في حلقة استثنائية، يتخللها العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت في شوارع دبي وأماكنها المتعددة، بالإضافة إلى العديد من الأسرار التي يكشف عنها للمرة الأولى من خلال أدائه للعديد من أغانيه الناجحة بطريقة لا تخلو من روح الفكاهة والعفوية، مثل: الحمد لله عالسلامة، طب ليه، قلبي عشقها، جني يا عيوني، مش بالكلام، يا ريت فيي خبيها، وغيرها من الأغنيات التي سيتابعها جمهور تلفزيون دبي.