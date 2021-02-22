السجن 5 سنوات لمدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي

المصدر: البيان الإلكتروني

حكم القضاء المصري بالسجن 5 سنوات على محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن محكمة الجنح في مدينة الشيخ زايد قررت حبس وزيري بتهمة التبديد والنصب على الفنانة بمبلغ 63 مليون جنيه.

كان محامي هيفاء قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواجها بوزيري، فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة.

وأوضح أن النيابة العامة تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه.

وأمرت النيابة بحبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدَّد له قاضي المعارضات 15 يوماً، ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.