المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المخرج مروان حامد عن إطلاق الموقع الرسمي للكاتب المصري الراحل وحيد حامد.

وأوضح مروان، اليوم، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن إطلاق الموقع جاء بهدف توثيق مشوار الكاتب الراحل الحافل في صناعة السينما والتلفزيون.

ويقدّم الموقع محتوى رسمياً وموثقاً ومرجعياً لتاريخ الكاتب الراحل، إضافة إلى إنشاء صفحات رسمية له على منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع جمهور وحيد حامد في أنحاء العالم العربي.

ويضم الموقع سجلاً بكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التلفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، إضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه.

وعبر أكثر من 100 عمل درامي قدمهم للسينما، والتلفزيون، والإذاعة والمسرح، سجَّل الكاتب المصري وحيد حامد لنفسه مكانة غير مسبوقة في العالم العربي بالعمل من خلال كل أنواع الدراما المتاحة منذ سبعينيات القرن العشرين ولمدة 50 سنة، مع نجاح حققته أعماله انعكس بحفاوة نقدية وإقبال جماهيري على حد سواء، ليفوز عنها بالعديد من الجوائز والتكريمات.

يُذكر أن الكاتب وحيد حامد توفي عن عمر ناهز 76 عاماً، في الثاني من يناير الماضي إثر تدهور حالته الصحية.