أول ظهور للفنانة دينا بعد تعافيها من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت الفنانة المصرية دينا لأول مرة بعد إعلانها التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشاركت دينا، عبر حسابها في "إنستغرام"، جمهورها ومحبيها صورة جديدة لها توثق اللحظات الأولى من داخل منزلها بعد شفائها.

وبدت في الصورة وهي تستمتع بأشعة الشمس، معلَّقةً: "صباح الفل، بما إني لسه في فترة نقاهة في البيت، أنا بحاول آخد شوية شمس علشان فيتامينD ".

كانت دينا أعلنت، خلال تصريحات صحفية، إصابتها بالفيروس بعدما خضعت لفحص وتبينت إيجابيته.

وقالت إنها فوجئت بارتفاع في درجة حرارتها وخمول في الجسم، ما دفعها إلى إجراء الفحوص الطبية.

يُذكر أن آخر أعمال دينا مسلسل "سكن البنات"، وتشاركها البطولة وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، وشيماء يونس، والعمل من إخراج محمد النقلي.