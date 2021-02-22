فنان مصري: تجربتي الأخيرة مع ياسمين صبري هي الأسوأ

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف الفنان إدوارد تجربته الفنية في التمثيل أمام الفنانة ياسمين صبري خلال مسلسل "فرصة ثانية" بأنها الأسوأ على الإطلاق.

وقال إدوارد، خلال لقاء له على شاشة قناة دبي، إن المسلسل كان سيئاً بسبب معاناته من فقر في السيناريو بوضوح، لافتاً إلى أنه كان من الممكن أن يخرج العمل بصورة أفضل.

وأضاف أنه سبق له التعاون فنياً مع ياسمين في مسلسل "حكايتي"، موضحاً أنه يعتبره أنجح من مسلسل "فرصة ثانية" وحقق ردود فعل جيدة وقت عرضه.

ووعد إدوارد جمهوره ومحبيه بأنه لن يقدم أعمالاً دون المستوى مثل ذلك العمل الضعيف، مشيراً إلى مسلسل "فرصة ثانية" الذي ندم على تقديمه.

و"فرصة تانية" هو أحدث مسلسلات ياسمين صبري، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، وهبة مجدي، وأيتن عامر، ومحمود البزاوي، وأشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن المسلسل أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه الأول بسبب مشهد له غير متجانس مع الواقع.