حزنا على وفاة والدته.. حسن الرداد يعتذر عن مسلسل "ضد الكسر"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المنتج جمال العدل عن انسحاب الفنان حسن الرداد من مسلسل "ضد الكسر" والذي كان مرشحا لبطولته مع الفنانة "نيللي كريم".

وأشار العدل إلى أن سبب انسحاب حسن الرداد من المسلسل هو أنه لم يستطع تجاوز حزنه على وفاة والدته التي رحلت في يناير الماضي.

كما نفى العدل ما تم تداوله في بعض المواقع عن ترشيح حسن الرداد لبطولة مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا.

ويعيش الفنان حسن الرداد في حالة حزن منذ رحيل والدته، واعتذر عن جميع الأعمال الفنية في عام 2021.

ويواصل الرداد نشر الرسائل المؤثرة عن والدته الراحلة في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويطالب الجمهور بالدعاء لها.