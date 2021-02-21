بعد انتهاء علاقته بالإعلام.. شرط وحيد لعودة تامر أمين

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد قرار نقابة الإعلاميين المصرية بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، عقب إهانته للصعايدة في برنامجه على قناة النهار في محل حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية، يتبادر إلى الأذهان: ما مدى إمكانية عودة تامر أمين لممارسة عمله الإعلامي من جديد؟

وفقا للمادة 19 من قانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، تُحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك، ومن ثم فإن مزاولة النشاط الإعلامي أو مباشرة تقديم البرامج تكون محظورة على تامر أمين طالما لا يتمتع بتصريح مزاولة المهنة من جانب نقابة الاعلاميين، وعليه فإن تامر أمين أصبح بقوة القانون خارج المجال الإعلامي وتسقط عنه صفة إعلامي أو مقدم برامج طوال مدة إلغاء التصريح، وفقا لصدى البلد.

جدير بالذكر أن قانون نقابة الإعلاميين لم ينص على عدم استخراج تصريح جديد لمن تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص به، بينما أقرت المادة 12 من نفس القانون على إنشاء سجل خاص بالتصاريح لمن لا تنطبق عليهم شروط القيد، واللائحة الداخلية للنقابة هي التي تحدد حالات إلغاء التصاريح.

وبناء على ذلك، فإن تامر أمين تُتاح له الفرصة قانونيا في التقدم لنقابة الإعلاميين من جديد للحصول على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، ومن حق النقابة القبول أو الرفض وفقا لرؤيتها، وقد تقبل النقابة بشروط ما كالحصول على دورات تدريبية وخلافه.

كما أنه ليس من حق تامر أمين الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة لحين تكييف وضعه قانونيا، لأن النقابة لا تصدر إلا تصريحا واحدا لمزاولة المهنة أو لا تصدر أي تصاريح.