هبة الدري بعد انفصالها عن نواف العلي تعلق بجملة واحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت الفنانة المصرية هبة الدري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستغرام بعد انفصالها عن الفنان الكويتي نواف العلي بجملة واحدة ، وذلك فى أول تعليق لها بعد اعلان الانفصال.

وقالت هبة الدري : "الصمت في بعض المواقف مهابة".

وكان الفنان نواف العلي كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستغرام : "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".

وتزوج الفنان الكويتي نواف العلي للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني، واسفرت الزيجة عن انجاب ابنه الأول "عبد العزيز"، وكانت الزيجة الثانية من الفنانة المصرية هبة الدري وذلك فى 12 ديسمبر 2012، واسفرت الزيجة عن انجاب ولدين الاول "بدر" عام 2014، والثانى "فهد" عام 2017.