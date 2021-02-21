وفاة الإعلامي المصري سعد عباس بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الإعلامي المصري سعد عباس، بعد معاناة استمرت 3 أشهر مع فيروس كورونا.

والإعلامي عباس هو وكيل أول وزارة الإعلام السابق، ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وتدهورت حالة عباس الصحية الساعات الأخيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناة 3 أشهر مع فيروس كورونا.

شغل «عباس» العديد من المناصب داخل التليفزيون المصري حيث كانت بداية عمله في قطاع الأمن الذي تولى فيه منصب رئيس أمن ماسبيرو وفق صحيفة الوطن.

ثم تولي منصب نائب رئيس شركة صوت القاهرة قبل أن يتم ترقيته رئيساً للشركة لمدة تزيد عن العامين.