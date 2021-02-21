حقيقة خبر وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الفنان الكويتي حسن البلام بشكل قاطع نبأ وفاة قريبه الفنان مشاري البلام، وعبر عن غضبه من الإشاعة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مشاري بخير وهو في العناية الصحية المشددة.

وأوضح الفنان حسن في مقطع نشره عبر حسابه في "سناب شات" أن الإشاعات التي أثيرت بشأن وضع مشاري الصحي غير صحيحة، مؤكداً أن مشاري سيخرج بإذن الله من هذه الأزمة وخلال أيام قليلة.

وطالب البلام بعدم تداول مثل هذه الشائعات السيئة، والتأكد من صحة الخبر قبل نشره، لأن مثل هذه الأخبار لها تأثير سيء على عائلة وذوي الفنان.

وكانت مصادر طبية أكدت لصحيفة "الراي" الكويتية أن وضع الفنان مشاري استقر بعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

وكان الفنان مشاري البلام، قد أعلن قبل 3 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه في انستغرام، مطالباً جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء. إلا أن تطورات طرأت على وضعه الصحي تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، المخصص لعلاج مصابي كورونا.