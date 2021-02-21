خبر محزن عن المطربة السورية ميادة بسيليس

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف زوج المطربة السورية ميادة بسيليس، الملحن سمير كويفاتي عن إصابتها بمرض السرطان، طالباً من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.

وقال كويفاتي في تصريحات لموقع إلكتروني محلي، إن بسيليس تعاني من مرض السرطان، وحالتها الصحية صعبة.

وكانت ترددت في الآونة الأخيرة أنباء متضاربة تفيد بمرور بسيليس بوضع صحي حرج.

وتمنى كويفاتي لزوجته الشفاء، وطلب من محبيها الدعاء لها لحين تعافيها.

وأبدى عدد من الفنانين السوريين تعاطفهم مع الفنانة السورية وتمنوا لها الشفاء العاجل، بعد إعلان إصابتها بالسرطان، منهم المخرج باسل الخطيب، والفنانة عبير شمس الدين.

ويأتي الإعلان عن إصابة بسيليس بالسرطان بعد فترة قصيرة من وفاة والدها.