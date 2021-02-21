الفنان الكويتي نواف العلي يعلن انفصاله عن هبة الدري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان الكويتي نواف العلي انفصاله عن الفنانة المصرية هبة الدري، بعد زواج استمر 9 سنوات، وأكد أنه يعلن الخبر ليخلي مسؤوليته من أي تصرف قد يصدر عنها أو أي تصريحات تدلي بها.

ونشر الفنان الكويتي إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري، عبر خاصية «الاستوري» على إنستجرام، وردت الأخيرة عليه عبر تطبيق «سناب شات»، وقالت: «أنا قوية بما يكفي لأصلح ما أفسده الزمن».

وفي إشارة لعدم تأثرها بإعلان طلاقها قامت ببث مشاهد من تحضيراتها لتصوير مشاهدها في مسلسل «مارغريت» المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، حيث رصدت تواجدها مع نجوم العمل داخل الكواليس بينهم حسن البلام ونواف النجم وبشار الشطي.

تزوج نواف العلي وهبة الدري في 12 ديسمبر 2012، وأنجبا «بدر» عام 2014، و«فهد» عام 2017.