لميس الحديدي تكشف الحالة الصحية لعمرو أديب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، زوجة الإعلامي عمرو أديب الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه لحادث بليغ، مؤكدة أنها تتوقع أن يتعافى قريباً.



وأضافت "مكنتش هقدر أكون موجودة إلا وأنا مطمئنة بقدر ما عليه، وإن حالته مستقرة".

وشكرت الحديدي كل المواطنين والمتابعين، معقبة: "الأزمة وضحت مدى حب المواطنين لعمرو أديب".

وقالت "الحديدي" خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، "وقت الصعاب يظهر حب الناس، ونشعر وكأننا جزء من عائلة الشعب المصري".

وأكدت أن "السيارة اللي عمرو أديب خبط فيها كانت محملة بأنابيب البوتاجاز وكان يمكن ان تنفجر في أي لحظة".

أشارت إلى أن عمرو عانى الفترة الأخيرة من بعض الكدمات والآلام الصعبة، نتيجة الكدمات والحادثة ونتوقع ان تأخذ بعض الوقت ويتعافي رويدا.