وفاة الفنان الأردني محمد وهيب

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم السبت، الفنان الأردني محمد وهيب، عن عمر 86 عاما بعد معاناة مع المرض.

ونعى وزير الثقافة الأردني باسم الطويسي، الفنان الراحل، كما نعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب الفنان الراحل ، وقال "ننعي في نقابة الفنانين الأردنيين وفاة الزميل الفنان الكبير المرحوم محمد وهيب الذي انتقل لرحمة الله تعالى صباح اليوم وهو أحد أبرز أعمدة المؤسسين والمتميزين في مشواره الفني وعلى كل الأصعدة، وإذ نعزي عائلته وأهله ومحبيه والزملاء نتضرع لله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

ودرس وهيب الموسيقى في القاهرة على أيدي كبار الفنانين المصريين، وكان ممن ساهموا في تأسيس الإذاعة الأردنية في رام الله، وبعدها في عمان.

وعرف عن الفنان محمد وهيب الذي ولد في القدس عام 1935 من خلال عدد من الأعمال الفنية التي نالت شهرة واسعة عبر الإذاعة الأردنية، ولاقت استحسان الجمهور الأردني والعربي.

كما غنى من ألحانه فنانون أردنيون وعرب منهم ملحم بركات، وإسماعيل خضر، وفؤاد حجازي، وموفق بهجت، ودياب مشهور، وسميرة توفيق، وفيصل حلمي.