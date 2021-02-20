تدهور صحة الفنان الكويتي مشاري البلام ونقله للعناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت صحة الفنان الكويتي مشاري البلام ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، قبل يومين.

وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن الحالة الصحية للفنان مشاري البلام تدهورت إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بسبب تعرضه لمضاعفات كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وكتبت مي العيدان، في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“: ”دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء“.

وأُعلن قبل يومين إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا حيث رقد في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

ونشر ”البلام“ حينها صورة له من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابه في ”إنستغرام“ وعلق: ”لا تنسوني من دعائكم ..الحمدالله على كل حال ..ومشکورین أهلى والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال ..انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات“.