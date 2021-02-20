توم كروز ينجز «مهمة مستحيلة - 7» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

في وقت كان البعض يسرب أخبار رؤية النجم العالمي توم كروز في أبوظبي، كشف الكاتب والمخرج كريستوفر ماكويري عن السبب. إذ كتب في منشور على حسابه في الإنستغرام شاكراً توفور 54 على المساعدة والتعاون المهني. مشيراً إلى أنه تواجد كروز مع فريق عمل كان مرتبطاً بتصوير فيلم «مهمة مستحيلة» في جزئه الـ7، وبهذا تكون الإمارات للمرة الثانية مكاناً جاذباً للنجم الهوليودي بعد أن صور الجزء الرابع من فيلم «مهمة مستحيلة» في دبي عام 2011 واشتهر حينها كروز بتسلقه لبرج خليفة البناء الأعلى في العالم.

كتب ماكويري على حسابه على الإنستغرام: من بين التحديات العديدة التي واجهتنا في رحلتنا، لن يكون هناك ما هو أعظم من إبراز الهدايا التي قدمتها لنا أبوظبي. وقدم شكره لـ توفور 54 وعدد من المسؤولين في أبوظبي. وأضاف: عدنا إلى لندن لإنجاز اللمسات النهائية للفيلم.



تأثير (كورونا)

وماكويري الذي اشتهر بكتابته لسيناريو فيلم (المشتبه بهم المعتادون) الذي حاز عنه على جائزة الأوسكار في فئة أفضل سيناريو أصلي عام 1996. كما أخرج العديد من الأفلام من بينها فيلم «جاك ريتشر» الذي قام ببطولته توم كروز قال: كان هناك الكثير من التكهنات حول إنتاج وإطلاق «مهمة مستحيلة» 7 بسبب عدم اليقين الناجم عن الوباء.

وكان توم كروز 58 عاماً قد شوهد خارجاً من متحف اللوفر أبوظبي، يرتدي «كمامة» سوداء في صورة جديدة تمت مشاركتها على موقع تويتر من قبل حمد الحوسني مسؤول الاتصالات في اللوفر أبوظبي. وذكر الحوسني «في كل مرة أقابله يقول لي أحب أبوظبي أحب الإمارات»، كما شارك مايكوري صورة للواجهة المميزة لمتحف اللوفر. ونشرت أيضاً الممثلة السويدية ريبيكا فيرجسون التي مثلت دور إيلسا فاوست في فيلم في «مهمة مستحيلة – أمة منشقة» عام 2015 صوراً لصحراء أبوظبي، إلى جانب صورة لها وهي مسترخية بجانب مسبح في أحد فنادق أبوظبي.

وفي وقت كانت فيه توفور 54 تلتزم الصمت، كانت التسريبات الإعلامية الغربية تؤكد انتهاء طاقم العمل من تصوير «مهمة مستحيلة 7» في أبوظبي خلال الشهر الجاري.



سلسلة متواصلة

ظهرت أول أجزاء سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» في العام 1996 وترتكز في موضوعها على جاسوس أمريكي لعب دوره من الجزء الأول توم كروز، بينما تم إخراج الأفلام وكتابتها وتسجيلها من قبل العديد من صانعي الأفلام. وسجل العام 2000 تاريخاً لظهور الجزء الثاني، بينما ظهر الثالث في العام 2006 والرابع بعنوان «مهمة مستحيلة - بروتوكول الشبح» في 2011 وصور في دبي، والخامس هو «مهمة مستحيلة: أمة منشقة» في 2015 وتم إنتاج مهمة مستحيلة: سقوط في 2018، وتعد هذه السلسلة هي من الأفلام الأكثر ربحاً في تاريخ السينما، في وقت تثار التكهنات عن الفترة التي سيعرض فيها الفيلم خاصة في ظل التداعيات التي تخلفها جائحة كورونا على العالم بأسره.