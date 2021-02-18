وفاة المذيع الأمريكي الشهير راش ليمبو

المصدر: ا ف ب

غيّب الموت مقدم البرامج الإذاعي الأمريكي الشهير راش ليمبو الذي مثّل على مدى أكثر من أربعة عقود على الأثير شخصية رمزية بالنسبة إلى اليمين المحافظ، وكان داعماً قوياً للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوفي عن عمر يناهز 70 عاماً، على ما أعلنت عائلته على صفحته عبر "فيسبوك".

وكشف راش ليمبو في فبراير الفائت عن إصابته بسرطان الرئة وأن مرضه في مرحلة متقدمة، خلال برنامجه الإذاعي الذي يوصف غالباً بأنه البرنامج الحواري ذو النسبة الأكبر من المستمعين في الولايات المتحدة.

وأعربت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحافي عن "تعازي (الرئيس جو بايدن) إلى عائلة راش ليمبو وأصدقائه".

ووصل تأثير المذيع الراحل إلى حدّ وصف الديموقراطيين إياه بسخرية بأنه "زعيم الحزب الجمهوري".

وكان ليمبو شخصية مثيرة للجدل، اتُهم بانتظام بالترويج لمعلومات كاذبة ولنظريات المؤامرة.