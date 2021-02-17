إصابة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الإعلامي المصري خيري رمضان عن إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رمضان، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، مساء أمس، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن رضوى كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا منذ أمس وجاءت إيجابية.

وأضاف: «هي وأسرتها وأخوها وأولادها، ووالدتها الأكسجين منخفض جداً ونقلتها إلى المستشفى في العناية المركزة، ورضوى تعبانة جداً، فنتمنى لها الشفاء ولأسرتها».

يُذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر قناة "سي بي سي ‎سفرة‎".