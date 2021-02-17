عمرو أديب يغادر المستشفى عقب تلقيه إسعافات أولية

المصدر: البيان الإلكتروني

غادر صباح اليوم الإعلامي المصري عمرو أديب أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر عقب تلقيه الإسعافات الأولية، والاطمئنان على حالته الصحية.

وقال الطبيب المعالج له دكتور المخ والأعصاب عماد الأكوح، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه فوجئ بوصول الإعلامي عمرو أديب منذ ساعة عقب تعرضه لحادث سير، موضحًا أنه تم عرضه على الطوارئ، ووقع الكشف الطبي عليه مع اثنين من الأطباء، بالإضافة إلى طبيب العظام وطبيب الجراحة العامة.

وأضاف طبيب المخ والأعصاب أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للإعلامي عمرو أديب، وتبين استقرار حالته تماما، وعدم وجود أي دواع تستوجب بقاءه فى المستشفى، وتم إعطاؤه بعض المسكنات لتخفيف آلام الكدمات التى تعرض لها نتيجة الحادث من انفجار مصدات الهواء الخاصة بسيارته.

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير أمس الثلاثاء، على طريق وصلة دهشور خلال عودته من مدينة الإنتاج الإعلامي عقب انتهاء برنامجه "الحكاية".