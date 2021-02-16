آخر تطورات محاكمة سما المصري بتهمة رسائل الواتساب

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة سما المصري في القضية الجديدة المقامة ضدها من قبل الإعلامية ريهام سعيد.

واتهمت الإعلامية ريهام سعيد، سما المصري بالسب والقذف وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة سما المصري لجلسة 23 فبراير الجاري.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن سما المصري تعمدت مضايقة الإعلامية ريهام سعيد وإزعاجها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، وأرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، وفقا لليوم السابع.

ورفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل في الطعن على القضية بمحكمة النقض، واستمرار تنفيذ حبسها.

وأصدرت المستشارة مروة هشام بركات حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.