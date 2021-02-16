ذهبت لشراء ثلاجة فأصبحت ممثلة مشهورة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية فاطمة كشري عن المصادفة الطريفة التي قادتها إلى دخول مجال التمثيل.

وقالت فاطمة، أمس، خلال لقائها على قناة "دي إم سي" المصرية، إنها دخلت مجال التمثيل بالمصادفة عندما ذهبت لشراء ثلاجة من شارع عماد الدين في القاهرة.

وأضافت أنه أثناء عودتها سيراً على الأقدام وجدت زحاماً من الناس متجمهرين، وعندما سألتهم عن السبب نصحوها بإحضار مبلغ 6 جنيهات لاستخراج اشتراك في نقابة "الكومبارس".

وتابعت أنها عادت إلى منزلها وتهيَّأت للذهاب إلى المكان الذي كانت فيه، وقامت بما نصحوها به، وتقدَّمت بالأوراق المطلوبة والصور الشخصية، لتصبح فيما بعد أحد الوجوه المشهورة على الشاشة الفنية.

وذكرت أنها لطالما أحببت الفنان نور الشريف وتمنت لقاءه، حتى تحقق لها ذلك أثناء تصوير أحد الأعمال، لكنه لم يلتفت إليها إلا حينما وبَّخها المخرج سعيد حامد بسبب تقصيرها في أداء عملها.

يُذكر أن الفنانة فاطمة كشري هي إحدى الفنانات المعروفة بأداء الأدوار المساعدة (الكومبارس)، وظهرت في الكثير من الأعمال الفنية، من أهمها: مسرحية "الواد سيد الشغال" التي أدى بطولتها الفنان الكبير عادل إمام، ومسلسل "الكبير قوي" الذي قدَّمه الفنان الشاب أحمد مكي.