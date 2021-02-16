إصابة المخرج المصري رائد لبيب بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المخرج المصري رائد لبيب، عبر حسابه على فيسبوك عن إصابته بمرض السرطان، حيث كتب: "أنا جالي سرطان".

واشتهر لبيب بإخراجه برامج المقالب الكوميدية، والتي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور العربي، حيث عمل المخرج رائد لبيب لسنوات طويلة مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، من خلال إخراج برنامج "الكاميرا الخفية"، كما أخرج برامج الراحل حسين الإمام، وهىي: (حسين ع الهوا، حسين في الاستديو، وحسين على الناصية، عفاريت حسين اﻹمام).

واتسمت أعمال رائد لبيب بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، وقد بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" العام 1977، بينما كانت أول أعماله كمخرج العام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله، من أبرزها "هند والدكتور نعمان" و"نص أنا نص هو".

ومن المسلسلات التي أخرجها، وفق "اليوم السابع": "أحلام البنات لمصطفى فهمي، وعائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب، ورانيا فريد شوقي، وصرخة أنثى لداليا البحيري، والمخبر الخاص لمحيي إسماعيل، وأحلام نبيلة لهالة صدقي، ونعتذر عن هذا الحلم، لبلبل وحرمه".