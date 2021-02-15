الفنانة لطيفة تبكي في عيد الحب لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّضت الفنانة التونسية لطيفة لموقف مؤثر أبكاها في عيد الحب.

وظهرت لطيفة، أمس، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي تبكي بسبب هدية قدَّمتها لها والدتها في عيد مولدها الذي وافق عيد الحب في 14 من الشهر الجاري.

وأوضحت الفنانة، وهي تذرف الدموع، أن والدتها وشقيقها الأكبر وأخواتها هنؤوها بعيد مولدها بطريقة استثنائية، إذ أهدوا إليها أغنية من إنشادهم، وفي الأغنية تغني والدة لطيفة أغنية "بنتي يا نور عيني.. الدنيا وما فيها"، ما أثار شجن لطيفة.

وقالت المطربة المشهورة معلِّقةً على الأغنية المهداة إليها: "يا رب تحميلي عيلتي، ويا رب تحمي لي أمي وأخواتي وولاد أخواتي، أنا عايشة بحسكم وبحبكم ليا، إنتوا سندي الحقيقي الذي لا ينتهي".

وأضافت: "عمري ما كنت أتخيل هذه الهدية، في الأغنية هذه حسيت عروق قلبي هي اللي تغني، أحلى هدية جاتني في عمري، في حياتي كلها، يا رب ما يحرمني منكم، ويخليكم ليا دايماً".