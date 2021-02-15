الفنانة نادية العراقية تكشف حقيقة مرضها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة فاتن فتحي، الشهيرة بـ"نادية العراقية"، حقيقة تعرضها لوعكة صحية.

وقالت نادية، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا بخير الحمد لله"، نافيةً ما تم تداوله أخيراً عن صحتها في بعض المواقع الإخبارية.

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيبة، بدل ما يستعجلوا موتي ومرضي كان يكتبوا احنا مبنشتغلش ليه"، موضحةً أن "كل الأدوار هزيلة، والأدوار الجيدة للحبايب".

يُذكر أن نادية العراقية شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بدور "أم شيماء" خلال المسلسل الكوميدي "2 في الصندوق"، وهو من بطولة حمدي الميرغني، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وبيومي فؤاد، وانتصار، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.