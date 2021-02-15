ابن شقيقة علي حميدة يكشف عن مفاجأة حول الفنان الراحل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف عادل نافع، ابن شقيقة المطرب الراحل علي حميدة، عن مفاجأة حول الفنان الراحل، حيث أكد أن حميدة قد تبرأ من الغناء في آخر أيامه.

وأضاف أنه طلب منه في آخر أيامه ألا يبتعد عنه، مضيفًا: "حتى في آخر لحظاته رفض سماع الغناء"، مطالبًا جمهوره بالدعاء له والتصدق عليه.

وشارك ابن شقيقة المطرب الراحل على حميدة بث مباشر على صفحته الشخصية على فيس بوك خلال زيارة قبره حيث قال باكيًا: "الدكتور علي حميدة قد تبرأ من الغناء في آخر أيامه، وإلى أصدقائه في الوسط الفني هذه هي نهاية الدنيا فأحسن العمل حتى تلقى الله وتجد من يدعو لك، فالحمد لله على هذه الخاتمة".

وتابع :"قد رافقته في المستشفى 23 يوما ولم يترك فرضا واحدا وكان قريبا من الله ويذكرني بالصلاة ويذكر الله ويحمده وكانت خاتمته بذكر الله وبحمد الله وشهادة الله".

من ناحية أخرى، طالب أهالى مطروح ومنهم عادل نافع ابن شقيقة المطرب الراحل على حميدة، بأن يتم تسمية شارع إسكندرية باسم الدكتور على حميدة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قائلا: "مطلب شعبي لأبناء مطروح عامة أن يسمي شارع إسكندرية باسم الدكتور علي حميدة من رجل أعطى الكثير لمحافظة مطروح وهذا أقل ما يمكن أن يقدم".

وكشف ابن شقيقة المطرب والفنان الراحل على حميدة، عن آخر ما طلبه خاله قبل وفاته بساعات قليلة، مشيرًا إلى أنه طلب منه ألا يبتعد عنه، داعيًا له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم والدته الصبر.

وطيلة الأيام الـ 23 التي تواجد فيها داخل المستشفى، لم يكن يفعل شيئا سوى الصلاة والتقرب إلى الله، وكان هو من يعين ابن شقيقته على أداء الفروض والطاعات.

ليسدل الستار على رحلة علي حميدة بمفاجأة جديدة، فيما يتعلق بالمطرب الذي جاء من أقصى مصر، بالتحديد محافظة مرسى مطروح، حتى يحدث ضجة فنية بألبوم بيع منه ملايين النسخ، وكان دكتورا بأكاديمية الفنون قبل أن يختفي في ظل زلزال الأزمات.

وبعد سنوات طويلة عاد حميدة للظهور بأزمة مرضه، قبل أن يرحل عن دنيانا ويعلن ابن شقيقته أن الغناء الذي تسبب في شهرته الواسعة، قرر صاحب الشهرة أن يتبرأ منه.