عقد قران للا نهيلة ابنة شقيقة العاهل المغربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب، أمس الأحد، أنه بمباركة من الملك محمد السادس، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة الأميرة للا أسماء، بالشاب علي الحاجي.

واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة “كورونا”، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص.، وفق "هسبريس".

وأصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية بلاغا، قالت فيه:

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أنه بمباركة من الملك محمد السادس، تم حفل عقد قران للا نهيلة بوشنتوف، كريمة الأميرة للا أسماء، بالشاب علي الحاجي". "واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص"