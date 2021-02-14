أصالة تكشف لأول مرة سراً عن لهجتها السورية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة السورية أصالة لأول مرة عن سر تمسكها باللهجة السورية رغم إقامتها في مصر منذ سنوات طويلة.

وقالت الفنانة أصالة نصري في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" على قناة ON المصرية، إنها رغم إقامتها في مصر منذ سنوات طويلة، لا تزال متمسكة باللهجة السورية، ولم تستطع إجادة الحديث باللهجة المصرية، كما تشعر أنها "سخيفة" عندما تتحدث بها.

لقيت حالي طلعت سخيفة

وأضافت أنها تجيد اللهجة المصرية في الغناء فقط، قائلة: "في الغناء بتطلع اللهجة المصرية حلوة معي، لكن لما أتكلم بها بحس حالي سخيفة، مبعرفش أحكي غير سوري، حاولت أحكي مصري لقيت حالي طلعت سخيفة".

وعن الألم الذي مرت به عقب تجربة انفصالها الأخيرة، أكدت أصالة أنها تحب "الفضفضة" لأصحابها والمقربين منها، وكذلك الأطباء النفسيين، حتى لا يتبقى بداخلها ما يؤلمها.

وأوضحت "أنا بحب أصحابي وبحب أشتكي لهم، عندي أصحاب لكل أنواع الهموم، وعندي دكاترة، أستعين بهم حتى أظل محافظة على روحي بلا غبرة، بسهولة أنا فيي كون عايشة ميتة، لأن الألم مثل الرصاص والخناجر".

وتابعت: "أنا بعد انفصالي أول مرة بعرف شو يعني ألم بالروح، شو يعني هي غصة ما بتروح، دي شعرت بيها أول انفصالي، وكنت بحاجة جدا جدا لكل أنواع الفضفضة ولقيت دعم وسند من الكل".

يشار إلى أن الفنانة السورية أصالة نصري، كلنت قد أعلنت في شهر يناير 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.