بعد تعرضها لوعكة صحية.. الفنانة فريدة سيف النصر توجّه رسالة إلى حاسدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة عانت فيها من صعوبة في التنفس، وكتبت: "الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم عدت قسما بالله".

كما عبرت عن حزنها لعدم قدرتها على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر التي تحدثت عن مواظبتها عليها باستمرار.

ووجهت سيف النصر رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى حاسدتها، وقالت: "بقالي 4 أيام ما أصليش الفجر ولا أقرأ قرآنه الله يسامحها اللي قالت لي يا بختك بتصحي للفجر لوحدك. أنا حلفت ما أنا نايمة وهاقاوم يارب قويني"، وفقا لليوم السابع.

وأوضحت الفنانة فريدة سيف النصر، في رسالة أخرى على حسابها، قائلة: "انتصرت بفضل الله ونافست الحسد وقهرته وهاقرأ عني ما نمت هاننام كتير لو قريتي البوست ارحميني والله برضه يسامحك.. الأذان".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر أعلنت عن تعرضها لأزمة تنفس بسيطة، خلال الفترة الأخيرة، وأوضحت في تدوينه عبر حسابها على فيسبوك تفاصيل ما جرى معها، كما وجهت نصائح لمتابعيها.