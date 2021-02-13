بعد اعتزالها الفن.. ميمي جمال تصحّح خطأ في "ويكيبيديا"

المصدر: البيان الإلكتروني

صححت الفنانة المصرية ميمي جمال خطأ عن سيرتها الذاتية على موقع موسوعة "ويكيبيديا"، بعد إعلانها اعتزال الفن أواخر الشهر المنصرم.

وأوضحت ميمي، اليوم، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، أن عيد ميلادها في 21 يونيو، وليس في 12 فبراير كما هو متداول على "ويكيبيديا" وغيره من المواقع.

وذكرت أنها أقدمت على هذه الخطوة التصحيحية بعدما فوجئت بتلقيها سيلاً من المكالمات الهاتفية لتهنئتها بعيد ميلادها.

كانت ميمي جمال قد أعلنت اعتزالها الفن نهائياً، مشيرةً إلى أنها منذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت نحو سنة ونصف في تلك الحالة.