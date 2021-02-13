الفنان محمد التاجي يتعافى من كورونا ويدخل "عش الدبابير"

المصدر: البيان الإلكتروني

تعافى الفنان المصري محمد التاجي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت صحيفة "الدستور" أن التاجي استأنف، في بيروت، تصوير أحداث دوره في مسلسله الجديد "عش الدبابير"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١.

كان التاجي قد أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، ودخل في فترة العزل بأحد الفنادق في العاصمة اللبنانية، إلى حين أثبتت التحاليل سلبية نتيجة فحصه أمس.

ومسلسل "عش الدبابير" هو من بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، وياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ودلال عبد العزيز، ومحمد عبد العظيم، ووليد فواز، ومن سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.