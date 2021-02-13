مفاجأة لجين عمران للفنانة أحلام تشعل مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران على تهنئة الفنانة أحلام بالجزء الثاني من ألبومها، حيث فاجأتها بحضور جلسات تصوير الألبوم، ليأتي حضور عمران كتهنئة لأحلام ودعم في ألبومها الضخم من ناحية التسويق والإنتاج الموسيقي، إذ ضمّ 25 أغنية وطرح على قسمين عبر تطبيق إلكتروني مدفوع.

وعلّقت عمران على الصورة موّجهةً رسالة للفنانة أحلام كتبت فيها: "دائماً فخورة جداً بك وبصداقتنا وأخوتنا الممتدة على مدى 16 سنة ويمكن أكثر.. فخورة بنجاحاتك وإنجازاتك.. وسعيدة بمشاركتك طعم النجاح.. لأن طعم النجاح معك له نكهة مختلفة".

وأضافت لجين عمران: "لقد قلتها لي مرة (صديقة النجاحات).. وفي كل مرة نجتمع فيها.. أفهم قصدك أكثر وأعيشه من قلب.. الله لا يغير علينا يا أصيلة إلا للأفضل.. اللهم آمين"، وفقا لموقع "النهار".

يذكر أن أحلام قد تحدثت عن سعادتها بحضور عمران عبر مجموعة من الصور ظهرا فيها في لقطات عفوية، وعلقت عليها: "لجين تسألكم هل أنتم جاهزون اليوم" لترد عليها الأخيرة قائلة: "الحماس مليون يا حب".

كما أشادت التعليقات من قبل المتابعين الذين ركزوا على رشاقة أحلام وظهورها بلون أصفر مميز تصدرت به صورتها غلاف الألبوم.