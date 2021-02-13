كورونا يصيب دينا.. ويسرا وهيثم شاكر يتعافيان

المصدر: القاهرة- البيان

واصل فيروس كورونا (كوفيد-19) مداهمة الوسط الفني المصري، وذلك بعد إعلان الفنانة والراقصة دينا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما ثبتت إيجابية مسحة كورونا التي خضعت لها.



وشعرت دينا بأعراض الفيروس من ارتفاع مفاجيء في درجة الحرارة والشعور بالإجهاد والتعب الشديد، ما اضطرها لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة على الفور للإطمئنان على صحتها، فيما تخضع حاليًا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، حسبما ذكر عدة مصادر صحفية.



وتعتبر دينا الأحدث في قائمة الفنانين الذين تعرضوا للإصابة بكورونا، حيث ضمت القائمة عدداً من الفنانين من بينهم الفنانة القديرة يسرا، التي أعلنت تعافيها من المرض وكذلك المطرب هيثم شاكر الذي أعلن هو الآخر على «فيس بوك» تعافيه من فيروس كورونا بعد فترة تعب استمرت أكثر من أسبوعين.



ويعرض للفنانة دينا حالياً مسلسل «سكن البنات» من بطولة وفاء عامر، وإخراج محمد النقلي وتجسد دينا ضمن أحداث العمل دور سيدة أعمال تمتلك شركة كبرى.