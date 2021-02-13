تغريدات النجوم.. احتفاء بالنجاح وتواصل مع الجمهور

المصدر: دبي ـ غسان خروب

احتفاء بالنجاح، بهذا التوصيف يمكن التعبير عما تشهده حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين آثروا الاحتفاء بما حققته أغنياتهم الجديدة من أصداء ونجاح بين متابعيهم، في وقت عبر فيه آخرون عن فرحهم وتفاعلهم مع جمهورهم، لا سيما عمرو دياب الذي أعاد نشر رسالة وصلته من فتاة ضريرة، ويسرا التي عادت إلى الساحة بعد تعافيها من «كورونا». البيان جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بثلة من التغريدات التي تعكس الاحتفاء بالنجاح.



البداية كانت مع الفنانة أحلام التي بدت مشغولة في الترويج لألبومها الجديد «فدوة عيونك»، إلى جانب رصد أصداء نجاحه، وهو ما يظهر جلياً من خلال عديد التغريدات التي تطلقها، وتعيد نشرها وتبين مدى سعادة جمهورها في أغنيات الألبوم، لا سيما بعد احتلاله المرتبة الأولى في أي تونز، حيث قالت أحلام في تغريدتها: «شكراً على محبتكم، ثلاثة ملايين لأغنية»حزين«على يوتيوب، في 3 أيام ولله الحمد»، وأضافت: «أنا سعيدة بأن ألبومي الأول في أي تونز في السعودية والإمارات منذ صدوره»، مشيرة إلى أن مشاهدات أغنيات ألبومها «فدوة عيونك» تعدت حاجز النصف مليون على يوتيوب«.



أغنية جديدة



أما الفنان عيضة المنهالي فقد آثر الكشف عبر»انستغرام«عن اغنيته الجديدة»إصبر عليّه«، والتي يجدد من خلالها تعاونه مع الشاعر رامي العبودي، وكذلك ميثم علاء الدين في الألحان، حيث قدم عيضة هذه الأغنية هدية منه إلى كافة العشاق.



وتحت عنوان»كلها يومين«أطل الفنان السعودي طلال سلامة، أخيراً، بألبوم جديد طرحه عبر قناة روتانا، لينال عنه إشادة وتصفيق زملائه، لا سيما أغنية»كلها يومين«التي تعد الأغنية الرئيسية في الألبوم الجديد، ومن بين الذين صفقوا له كانت الفنانة نوال الكويتية، والتي باركت له، عبر تويتر، حيث كتبت:»ألف مبروك يا بو محمد وأمامك النجاح إن شاء الله وأنا من عشاق صوتك الله لا يحرمنا هالصوت«، وكذلك الفنانة أصالة التي كتبت له:»عظيم الشعور والتهذيب واللطف، أشعر أنه من أهلي وأرى نفسي بمعرفته.. ألف مبروك ألبومك يا أخي الغالي الحبيب، وأغنية كلها يومين بتجنن، لقد أحببتها، وأريد أن تسمح لي أن أغنيها يوماً ما، الله يسعدك ويوفقك على قدر حلاوة قلبك وطيبة صوتك«. ليبادرها طلال بالقول:»الأغنية وصاحبها وكل ألبوماته الجديدة والقديمة فدى عيونك يا أم خالد يا غالية«.



ألبوم جديد



أصالة كانت أيضاً قد غازلت الفنانة أحلام، عبر تقديم التهنئة لها بألبومها الجديد الذي أطلقته، حيث عبرت عن إعجابها بالألبوم كاملاً وبأغنية»حزين«تحديداً، قائلة إنها»ستغنيها مع أحلام قريباً«. وقالت أصالة في تغريدة على» تويتر«: (شو حلوين الأغاني كلّهم وفيما بعد بخبرك ترتيبهم عندي كيف.. بسّ مبدئيّاً حزين رهيبه رهيبه ورح غنّيها معك قريباً ياحلّومه).



في حين، حرص الفنان رابح صقر على توجيه التحية لجمهوره المصري، وذلك خلال زيارته للقاهرة، في إطار الترويج لألبومه الجديد»مرحبا«الذي رأى النور مطلع العام الجاري، ونشر صقر على حسابه في تويتر مقطعاً مصوراً من مقر إقامته في القاهرة، مشيداً فيه بأجواء القاهرة ليلاً، وشبهها بأجواء لندن، حيث لقي الفيديو تفاعلاً واسعاً من جمهوره.



أما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فقد احتفلت هي الأخرى بالنجاح الذي حققته أغنيتها»يا بتفكر يا بتحس«التي قدمتها باللهجة اللبنانية، حيث حصدت أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، وكانت شيرين وعبر تويتر، قد نسبت الفضل في نجاح الأغنية إلى جمهورها، حيث علقت بتغريدة قالت فيها:»إلى جمهوري الحبيب... 100 مليون شكراً«.



رسالة سارة



تفاعل الفنان عمرو دياب مع الطفلة الضريرة سارة، عازفة الأورغ، بدا أمراً لافتاً، حيث أعاد»الهضبة«نشر رسالة سارة التي وجهتها إليه وكتبت بلغة برايل، لتشكره على إعادة نشر مقطع فيديو لها وهي تعزف إحدى أغنياته ووصف دياب الرسالة بـ»أجمل شكر وصل إليه في حياته«، حيث قالت سارة في رسالتها:»إهداء إلى الهضبة عمرو دياب، أنا فرحة جداً إن عزف أغنية خلينا ننبسط قد أعجبك، شكرا على الفيديو.. سارة أحمد حمدي«.



وضع ضبابي وضعت فيه الفنانة صبا مبارك جمهورها، بعد مشاركتها عبر الفيسبوك في جلسة تصوير جديدة، بدت فيها مفعمة بالإبتسامة والفرح، إلا أن تعليقها عليها جاء حاملاً للحزن، حيث كتبت:»لا تنخدعوا دائماً بالابتسامات، أحياناً الضحكة تخفي وراءها حزناً، الدنيا أصبحت غريبة وصعبة على الكل، وكل أحد من حولنا لديه مشاكله، في أيام لا تستطيع إلا أن تبكي، وأيام تتوجع من أناس قريبين منك، ولكن تستطيع كل يوم أن تختار نفسك وصفاء قلبك وتحاول أن تبتسم«.



في المقابل، بدت السعادة واضحة على ملامح الفنانة أنغام خلال زيارتها لمستشفى»الناس«المتخصصة في علاج الأطفال من مرضى القلب مجاناً، وقامت باللعب معهم، ودعت الجميع إلى دعم المستشفى. أنغام كانت قد شاركت جمهورها عبر»انستغرام«عدداً من صور الزيارة، وكتبت:»سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس للأطفال، وتشرفت بلقاء السيدة د.أنيسه حسونه، وتشرفت بلقاء طاقم الأطباء وطاقم التمريض القائمين على رعاية أطفالنا مرضى القلب، ولن أخفي انبهاري بما شهدت من مستوى غير عادي من التجهيزات المحافظة على أدق التفاصيل لخدمة الطفل المريض مائة بالمائة مجانًا«.



وفي أول ظهور لها بعد تعافيها من فيروس كورونا، بادرت الفنانة يسرا، وعبر مقطع مصور نشرته على انستغرام، إلى توجيه الشكر إلى زميلتها الفنانة سماح أنور، على اختيارها لها وتكريمها في الدورة الأولى من مهرجان»افلمها«للأفلام القصيرة، حيث قالت:»اشكرك يا سماح جداً على مهرجان أفلمها، وعلى اختيارك أن تكون الدورة الأولى تحت اسمي، وأتمنى لك التوفيق«. وأضافت:»أنا سعيدة وفرحانة بك، ومتأكدة أنك تبذلين مجهوداً كبيراً، ومتأكدة أن محمود حميدة فرح جداً، ونحن نعتز بك، ونحبك من قلوبنا، وأشكرك جداً على هذا الشرف، وعلى الجائزة).