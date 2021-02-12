يحيى الفخراني يحسم الجدل حول اعتزاله التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

خرج الفنان المصري، يحيى الفخراني، اليوم الجمعة، ليحسم الجدل المثار بشأنه أخيرا، وذلك بعد تصريح منسوب إليه حول اعتزاله التمثيل مما أثار مخاوف محبيه ومعجبيه في جميع أرجاء الوطن العربي.

ونفى الفخراني ما أثارته إحدى التغريدات المنسوبة إليه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي تعلن على لسانه اعتزاله الفن بعد تعيينه في مجلس الشيوخ المصري، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأكد الممثل المصري أنه ينشغل حاليا بتصوير دوره في مسلسله التلفزيوني الجديد "نجيب زاهي زركش"، استعدادا لعرضه في موسم دراما رمضان 2021.

ويعود يحيى الفخراني بمسلسل "نجيب زاهي زركش" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 3 أعوام، منذ أن قدم آخر مسلسلاته "بالحجم العائلي" في رمضان 2018، والذي تشاركه بطولته الفنانة، ميرفت أمين.

ومسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة "سينرجي"، ومن بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي، إذ يجسد الفخراني دور محامي يشتري ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

وكان يحيى الفخراني أدى اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ المصري، في شهر أكتوبر الماضي.