فنان مصري يرفض التمثيل أمام عادل إمام

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف الفنان المصري إدوارد بأنه رفض التمثيل أمام الفنان الكبير عادل إمام.

وأوضح إدوارد أن السبب الذي دعاه إلى ذلك هو الصداقة الوطيدة التي تجمعه بالفنان حمادة هلال، إذ كان الأخير طلب منه مشاركته العمل في مسلسل "ولي العهد".

وقال، خلال لقائه أمس على قناة "إم بي سي مصر"، إنه اعتذر عن مشاركة "الزعيم" بطولة مسلسل "أستاذ رئيس قسم"، من أجل مشاركة حمادة هلال في مسلسله بسبب اعتزازه بصداقتهما.

وأضاف أن هلال يتمتع بالتواضع و"الجدعنة" وطيبة القلب، مؤكداً ندرة تلك الصفات في الوسط الفني.

من جانبه، رد حمادة هلال على حديث إدوارد، قائلاً إنه نجم كبير و"قَدَم السعد" على أي مكان يدخله، مشيراً إلى أنه شخص خدوم ولا يتأخر عن خدمة الآخرين.